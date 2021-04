Serie C, giudice sportivo: undici gli squalificati. Per Luci (Carrarese) stop di due turni

A integrazione del comunicato diramato stamani per le società che disputeranno le gare di recupero in programma il 7 aprile 2021, la Lega Pro ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo:

SOCIETA'

AMMENDA

€ 1.000,00 NOVARA per indebita presenza negli spogliatoi, nell'intervallo e al termine della gara, di persone riconducibili alla società non inserite in distinta di gara (rapp. c.c.).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

LUCI ANDREA (CARRARESE) per comportamento offensivo verso l'arbitro durante la gara (da sommarsi alla squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (XIV INF).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ALMICI ALBERTO (PALERMO) per atto di violenza verso un avversario in azione di gioco.

SILVA JACOPO (RENATE) per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete senza ostacolo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

PASCIUTI LORENZO (CARRARESE)

GERARDI FEDERICO (CAVESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (XIV INFR)

LUCI ANDREA (CARRARESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DELLA LATTA SIMONE (PADOVA)

HALLFREDSSON EMIL (PADOVA)

CUPPONE LUIGI (CASERTANA)

POSSENTI MARCELLO (RENATE)

DEFENDI MARINO (TERNANA)

KONTEK IVAN (TERNANA)