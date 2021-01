Serie C, i risultati dei recuperi: vincono Feralpisalò e Casertana. Pari per il Catanzaro

Si sono giocati questo pomeriggio tre recuperi di Serie C, fra cui la continuazione di Catanzaro-Viterbese sospesa al 51° a causa della nebbia. Questa gara è terminata 0-0 nonostante diverse occasioni da parte di entrambe le squadre nei quaranta minuti che hanno visto i due portieri protagonisti.

Vittoria esterna invece per Casertana, sul campo della Juve Stabia, grazie alle reti nei finali di primo e secondo tempo firmate da Turchetta e Castaldo. Vince in trasferta anche la Feralpisalò che si impone sul Carpi grazie a una doppietta di D’Orazio nei primi 40 minuti. Per i padroni di casa segna Bellini al 44°.