Serie C, i risultati del Girone B: ok il Sudtirol, vince il Feralpisalò

Vince il Sudtirol, che batte in casa l'Arezzo e resta nelle zone alte della classifica, in attesa della partita del Padova del pomeriggio. Ok anche il Feralpisalò che si sbarazza del Mantova in trasferta, mentre pareggiano il Fano e la Vis Pesaro. Infine, vittoria esterna del Legnago a Cesena.

Post. Sambenedettese-Triestina

Aj Fano-Vis Pesaro 1-1

Cesena-Legnago 0-3

Mantova-Feralpisalò 0-1

Sudtirol-Arezzo 1-0

17.30 Carpi-Virtus Verona

17.30 Padova-Ravenna