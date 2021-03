Serie C, i risultati del girone C: Foggia di misura, alla Juve Stabia il derby con la Turris

E' in corso la trentesima giornata di Serie C. Tre le partite in programma alle 15 e appena terminate per quanto riguarda il girone C. Alla Juve Stabia il derby col la Turris: vittoria che per i gialloblù vale l'aggancio al Catania a quota 43 punti, mentre per la Turris arriva la terza sconfitta consecutiva e adesso la classifica inizia a preoccupare. Vittorioso anche il Foggia con la Cavese e il Bisceglie a Caserta. Di seguito risultati e marcatori.

Casertana-Bisceglie 0-1 - 24' Rocco (B)

Foggia-Cavese 1-0 - 16' Balde (F)

Juve Stabia-Turris 4-1 - 22', 24', 53' Marotta (J); 33' Giannone (T); 55' Garattoni (J)