Serie C, i risultati delle 12.30: poker Lecco sulla Juve U23, quattro rigori sbagliati a Carpi

Appena andate in archivio le prime due partite di Serie C di oggi, entrambe in programma alle ore 12.30. Fa rumore il pesante ko rimediato dalla Juventus U23, che esce ferita sotto quattro colpi avversari dalla trasferta di Lecco: proprio i lombardi, grazie a questi tre punti, allungano sugli avversari in zona playoff. Nessun gol invece in Carpi-Fermana, dove però si sono contati ben quattro rigori sbagliati nei 90' più recupero: due per parte. Sugli scudi soprattutto il portiere ospite, il 42enne Ginestra, che li ha parati entrambi.

GIRONE A

Lecco - Juventus U23 4-0

4' Capogna; 7' Azzi; 53' Iocolano; 87' Mangni

GIRONE B

Carpi - Fermana 0-0