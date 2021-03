Serie C, i risultati delle 17:30: successi netti per Novara, Gubbio e Feralpisalò. Bari ko

vedi letture

Si sono giocate oggi pomeriggio diverse sfide valide per la 29esima giornata di Serie C. Nel girone A netta affermazione del Novara sul Lecco: 3-0 firmato dalle reti di Migliorini, Zunno e Panico. La Lucchese ha battuto per 2-1 il Pontedera, doppietta di Bianchi (il secondo gol di rigore) con Magrassi che ha realizzato il gol che ha permesso agli ospiti di accorciare le distanze. Successo esterno, invece, della Pro Vercelli sul capo della Pistoiese. Decisivo il gol di Gatto al 39’.

Nel Girone B il Gubbio si è imposto per 3-1 sul Ravenna (in gol Miguel Angel, doppietta, e Pellegrini per i padroni di casa, Sereni su rigore in apertura per gli ospiti). Poker della FeralpiSalò alla Virtus Verona. In gol Scarsella (doppietta), Morosini e Guerra. Successo di misura del Padova sul Perugia, decisivo il gol di Firenze.

Nel Girone C, affermazione dell’Avellino per 2-0 sulla Paganese: in gol Maniero e Aloi nel finale. Infine successo del Potenza sul campo del Bari: 2-0 propiziato dalla doppietta di Baclet.

Di seguito il riepilogo di tutti i risultati:

> Girone A

Lucchese-Pontedera 2-1

37' e 51' rig. Bianchi (L), 92' aut. Mastrelli (P)

Novara-Lecco 3-0

5' Migliorini, 46' Zunno, 66' Panico

Pistoiese-Pro Vercelli 0-1

38' Gatto

> Girone B

Feralpisalò-Virtus Verona 4-0

6' Scarsella, 30' Morosini, 34' Guerra, 92' Scarsella

Gubbio-Ravenna 3-1

21' Sereni (R), 23' e 31' Sainz Maza (G), 33' Pellegrini (G)

Padova-Perugia 1-0

73' Firenze

> Girone C

Avellino-Paganese 2-0

78' rig. Maniero, 84' Aloi

Bari-Potenza 0-2

11' (rig.) e 34' Baclet