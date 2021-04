Serie C, il giudice sportivo dopo i recuperi: 4 gli squalificati. Un turno a mister D'Agostino (Lecco)

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 1 Aprile 2021 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 31 MARZO 2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

SOCIETA'

AMMENDA

€ 1.500,00 CAVESE perché‚ persona non identificata ma riconducibile alla società si posizionava abusivamente sulla panchina aggiuntiva, costringendo l'arbitro ad allontanarlo durante la gara (rapp. proc.fed, rapp.c.c.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

D AGOSTINO GAETANO (LECCO) per proteste verso gli ufficiali di gara e comportamento non regolamentare.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MARZUPIO MANUEL (CAVESE) per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete senza ostacolo.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

LORA FILIPPO (LECCO)

BALDAN MARCO (PISTOIESE)

PERRI MATTEO (RAVENNA)