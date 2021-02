Serie C, l'Avellino espugna il Menti: Maniero stende la Juve Stabia e lancia gli irpini

Vittoria di misura per l’Avellino sul campo della Juve Stabia in un match valido per la 24esima giornata della Serie C. Decisivo per il successo degli irpini il gol realizzato al 67’ da Maniero, arrivato poco dopo che la formazione stabiese era rimasta in dieci per via del rosso diretto rimediato da Mulé. Con questo risultato l’Avellino conserva il secondo posto nel girone con 44 punti, mentre la Juve Stabia resta al nono posto con 30 punti.