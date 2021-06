Serie C, l'ultima chiamata: oggi l'iscrizione. Novara, ci sono fideiussione e saldo stipendi

L'organigramma è ancora da definire, ma per il Novara non dovrebbero esserci problemi di iscrizione: la Serie C è garantita anche per la prossima stagione.

O almeno così pare, visto che, come riferisce La Stampa - ed. Novara e Verbania, "venerdì il club ha ottenuto dalla compagnia assicurativa Generali la fideiussione necessaria per partecipare alla Serie C.

L’altro nodo principale da sciogliere riguardava il pagamento degli stipendi ai tesserati e alle figure senza contratto federale, ma obbligatorie nell’organico di ciascun club. Nel weekend sono arrivati i primi bonifici sui conti correnti di giocatori e non solo, segno che la situazione si sta sbloccando dopo alcuni giorni frenetici" (complice l'aiuto della famiglia De Salvo).

Quel che lascia ora qualche dubbio, sempre stando al quotidiano citato, è la prospettiva di sostenibilità del club, cui si aggiunge qualche brutta sorpresa anche ereditata dalla gestione precedente: "dalla scoperta del versamento pignorato dal conto per saldare alcuni fornitori fino all’impossibilità per il presidente Leonardo Pavanati di consultare il cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate perché in attesa di ricevere il codice di accesso come nuovo responsabile legale".

E' però questo uno step successivo, inerente più che altro al nuovo CdA. Cui la società dovrebbe iniziare a pensare alla metà del prossimo mese.