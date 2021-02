Serie C, la classifica aggiornata dei tre gironi: il Modena è ora terzo nel Girone B

In attesa dei posticipi di domani per il Girone B, Feralpisalò-Modena e Matelica-Mantova, ecco come si ridisegnano le classifiche dei tre gironi di Serie C dopo le gare del 25° turno di campionato:

GIRONE A

Como 52, Renate 47, Pro Vercelli 46, Pro Patria 42, Lecco 41, Alessandria 40, Juventus U23 39, Pontedera 37, AlbinoLeffe 36, Carrarese 35, Grosseto 33, Pro Sesto 30***, Piacenza 28, Novara 27, Pergolettese 26*, Pistoiese 25, Olbia 23*, Giana Erminio 21*, Livorno 19, Lucchese 17

GIRONE B

Padova 53, SudTirol 48, Modena 47, Perugia 46**, Triestina 42, Virtus Verona 40, Feralpisalò 38*, Sambenedettese 38, Cesena 38***, Mantova 34, Matelica 33, Carpi 29, Fermana 27*, Gubbio 27*, Imolese 25*, Vis Pesaro 23, Legnago 22, Fano 21*, Ravenna 18, Arezzo 12

GIRONE C

Ternana 59*, Avellino 47, Bari 45*, Catanzaro 38*, Catania 37**, Foggia 36, Teramo 34, Palermo 33, Juve Stabia 33, Casertana 33*, Virtus Francavilla 29, Viterbese 28, Turris 28, Monopoli 24*, Vibonese 22*, Potenza 20*, Bisceglie 20, Paganese 19*, Cavese 16

* una gara in meno

** due gare in meno

*** tre gare in meno