Serie C, Olbia-Pistoiese rinviata a data da destinarsi causa Covid-19

La gara fra Olbia e Pistoiese in programma sabato prossimo è stata rinviata a data da destinarsi a causa della situazione relativa alle positività al Covid-19 in casa toscana. Questo il comunicato ufficiale:

La Lega Italiana Calcio Professionistico, preso atto

- dell’istanza documentale presentata in data 09.03.2021 dalla società Pistoiese;

- delle prescrizioni di cui alla comunicazione del Dipartimento della Prevenzione – Unità Funzionale Semplice Igiene Pubblica e della Nutrizione Zona Pistoia – Azienda USL Toscana Centro, pervenuta in data 08.03.2021;

- della successiva comunicazione Dipartimento della Prevenzione – Unità Funzionale Semplice Igiene Pubblica e della Nutrizione Zona Pistoia – Azienda USL Toscana Centro, pervenuta in data 10.03.2021 che evidenzia la presenza di focolaio in fase evolutiva;

in dipendenza di quanto sopra

dispone

che la gara Olbia-Pistoiese, in programma sabato 13 marzo 2021, Stadio “Bruno Nespoli”, Olbia, venga rinviata a data da destinarsi.