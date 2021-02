Serie C, recupero 18^ giornata: il Padova gioca a tennis. Battuto 6-0 il Carpi

Va snellendosi il calendario dei recuperi di Serie C, che ora annovera solo Olbia-Pro Sesto del Girone A, Cesena-Perugia e Feralpisalà-Cesena del B e Paganese-Catania del C. Si è infatti quest'oggi giocato il recupero della 18^ giornata del Girone B, che ha visto contrapporsi Padova e Carpi: non c'è stata partita, i biancoscudati hanno battuto 6-0 la formazione emiliana e sono tornati in vetta alla classifica.

Passeggiata sul velluto per la formazione di mister Mandorlini, a segno con Chiricò (per altro migliore in campo), Hraiech, Cissé, Firenze, Santini e Della Latta

Di seguito la nuova graduatoria del Girone B:

Sudtirol 47

Padova 47

Perugia 43*

Modena 41

Sambenedettese 37

Virtus Verona 36

Triestina 36

Feralpisalò 35*

Cesena 35**

Mantova 32

Matelica 32

Carpi 27

Fermana 26

Gubbio 26

Vis Pesaro 23

Legnago 22

Imolese 22

Fano 21

Ravenna 17

Arezzo 11

*una partita in meno

**due partite in meno