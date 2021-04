Serie C, recupero 32^ giornata: a dirigere Juventus U23-Olbia sarà il sig. Ancora di Roma 1

Con il recupero di domani tra Juventus U23 e Olbia, le due formazioni si "metteranno in pari" circa il calendario di C, non avendo ulteriori recuperi da sostenere.

Il match del "Moccagatta", valido per la 32^ giornata del campionato, sarà diretto dal sig. Andrea Ancora delle sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Franco Iacovacci di Latina e Ciro Di Maio di Molfetta; IV ufficiale, il sig. Nicolò Rodigari di Bergamo.