Ufficiale Sestri Levante, nome nuovo per le corsie esterne: preso l'ex Bologna Montebugnoli

"L’Unione Sportiva Sestri Levante 1919 comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive di Matteo Montebugnoli. Il neo laterale sinistro corsaro, classe 2002, cresce nelle giovanili del Bologna.

Con la maglia rossoblu - si legge sul comunicato del club - arriva sino all’Under 17, per passare poi in Serie D al Mezzolara (22 presenze) nella stagione 2019-20.Nel 2020-21 ritorna al Bologna nella Primavera. Nel 2021-22 torna in Serie D al Carpi (30 presenze). Nel 2022-23 rimane in Serie D ma viene tesserato per la Vastese (33 presenze).

Infine nella passata stagione Montebugnoli milita in Serie C con l’Olbia (34 presenze, 1 gol). Montebugnoli ha firmato un contratto che lo lega all’Unione fino al 30 giugno 2025".