Ufficiale Siracusa, conferma per Alma: terza stagione in azzurro per l'attaccante classe 1993

Conferma in casa Siracusa. Il club siciliano neo promosso in Serie C ha dato notizia della permanenza in squadra di Giuliano Alma.

"Prosegue la storia di 'Alma Letale' in azzurro - si legge nella nota ufficiale -: in ripresa dall'infortunio rimediato al termine dello scorso campionato, l'attaccante classe 1993 vestirà la nostra maglia per la terza stagione consecutiva".