Ufficiale
Sorrento, il fantasista Vilardi saluta dopo appena un anno: ha risolto il contratto
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Arrivato dal Napoli l'estate scorsa il classe 2005 non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante collezionando appena una presenza in campionato.
Arrivato un anno fa dal Napoli per il centrocampista offensivo Vilardi l'esperienza al Sorrento è già terminata. Il club campano ha infatti annunciato la risoluzione con il classe 2005. Questa la nota ufficiale:
"Il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. rende noto di aver risolto consensualmente con il calciatore Mario Vilardi il contratto che legava quest’ultimo al club rossonero.
A Vilardi, sceso in campo con il Sorrento in una circostanza, precisamente in occasione della partita di campionato in casa del Foggia nella passata stagione, va il ringraziamento della società per la professionalità che ha dimostrato nel corso della sua esperienza in Penisola".
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