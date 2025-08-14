Ufficiale
Sorrento, colpo sulla trequarti. Prelevato a titolo definitivo dal Napoli Vilardi
Colpo nel reparto avanzato per il Sorrento, perché il club si è assicurato dal Napoli, prelevandolo a titolo definitivo, Mario Vilardi, interessante trequartista classe 2005 cresciuto nel settore giovanile del club partenopeo, dove ha militato per ben undici anni.
Di seguito, il comunicato della formazione rossonera:
"Il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. rende noto di aver acquisito a titolo definitivo dalla S.S.C. Napoli 1926 le prestazioni sportive di Mario Vilardi. Vilardi, nato ad Afragola il 15 settembre, è un trequartista cresciuto nel settore giovanile del club azzurro per ben undici anni. Nella passata stagione ha collezionato 14 apparizioni tra Potenza e Crotone dopo i 29 gettoni (con 5 reti) nella Primavera del Napoli 2023/2024".
