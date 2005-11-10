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Spezia, Turati ha il 'suo' trequartista: Limonelli ha firmato fino al 2028

Spezia, Turati ha il 'suo' trequartista: Limonelli ha firmato fino al 2028 TUTTOmercatoWEB
© foto di Matteo Ferri
Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 16:22Serie C

Il tecnico dello Spezia Marco Turati ritrova uno dei giocatori con cui aveva conquistato la promozione in Serie C ai tempi del Siracusa. Si tratta di Carmelo Limonelli che andrà così a rinforzare il reparto offensivo del club ligure.

La nota dello Spezia su Limonelli

Spezia Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del centrocampista Carmelo Limonelli, il quale ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028.

Nativo di Catania, classe 2003, Limonelli è cresciuto calcisticamente in Sicilia, mettendosi in mostra fin da giovanissimo nel girone I di Serie D con le maglie di Giarrè e Acireale, prima di approdare al Siracusa nella stagione 2023-2024. Nel campionato successivo incontra mister Turati e, proprio con il neo tecnico spezzino, ottiene il ritorno tra i professionisti: un'annata da protagonista anche in Serie C, chiusa con 35 presenze, 2 assist e 2 reti, entrambe siglate nel successo contro la Casertana.

Centrocampista duttile, capace di agire sia sulla trequarti che in posizione più arretrata, Limonelli è ora pronto a dare il proprio contributo alla causa aquilotta.

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