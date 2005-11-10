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Pianese, il giovane centrocampista Balde va in Serie D: giocherà con il Club Milano
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Dopo aver collezionato 17 presenze in Serie C con la maglia della Pianese lo scorso anno per il giovane centrocampista Balde si aprono le porte della Serie D dove il club toscano ha deciso di mandarlo a giocare con maggiore continuità. Il classe 2005 infatti vestirà la maglia del Club Milano come annunciato dai bianconeri:
"L’US Pianese comunica di aver trovato un accordo per la cessione a titolo temporaneo del calciatore Mamadou Pathe Balde al Club Milano, società lombarda militante nel campionato di Serie D. A Mamadou vanno i ringraziamenti per l’impegno profuso nel corso della sua esperienza in bianconero e i migliori auguri per la prossima esperienza professionale".
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