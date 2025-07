Ufficiale Siracusa, un'altra conferma: Carmelo Limonelli vestirà la maglia azzurra anche in C

Altro rinnovo in casa Siracusa: dopo Maiko Candiano anche Carmelo Limonelli vestirà la maglia dei siciliani anche in Serie C. Il trequartista classe 2003, come si apprende dai canali ufficiali del Siracusa, vestirà la maglia degli aretusei per la terza stagione consecutiva.

Nei giorni scorsi il tecnico del Siracusa Marco Turati è intervenuto ai microfoni di TMW Radio

L'entusiasmo arriva anche dalla cavalcata dello scorso anno, dove avete vinto il Girone I di Serie D. Ma ora, dopo sei anni, che Serie C si aspetta?

"La piazza di Siracusa voleva questa grandissima vittoria, è una realtà che non accetta la Serie D: il campionato di D era tosto, noi volevamo vincere ma c'erano anche altre realtà che volevano il salto di categoria, la Reggina è stata la nostra più grande antagonista, fino alla fine c'è stato un notevole testa a testa, ma fortunatamente e per bravura dei miei calciatori siamo riusciti a essere primi sempre, tenendo il vantaggio fino in fondo. Abbiamo riportato la squadra dove volevamo, ma adesso in Serie C cambia tutto, è un'altra realtà: ci sono squadre più forti e blasonate di noi, ma non ci vogliamo porre limiti per fare bene e dare soddisfazioni ai nostri tifosi".

Un girone, il C, mai facile, dove comunque ci sono tante piazze di livello. Basti guardare appunto alle siciliane...

"Catania è una piazza che si presenta da sola, è al suo terzo anno in C, e hanno già buttato le basi per fare qualcosa di importante, e lo stesso Trapani, dopo un anno di C con grandi investimenti, ripartirà con le idee molto più chiare, sarà un'avversaria scomoda. Noi siamo una realtà più piccolina, dovremo fare moltissimo per capire velocemente la categorie e stare al passo di queste citate le realtà, gli investimenti ovviamente spostano, però non sono l'unica cosa: dietro ci deve essere un lavoro di un certo tipo, e una struttura societaria che migliora di anno in anno. Noi siamo convinti che il lavoro paghi sempre, e lo stiamo facendo".