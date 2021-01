Spinelli: "Aiuterò di nuovo il Livorno perché i 21 anni della mia gestione non vadano in fumo"

Ospite delle colonne de Il Tirreno Aldo Spinelli ex presidente e oggi socio di minoranza del Livorno, ha parlato dell’attuale situazione societaria del club labronico: “Aiuterò la società perché non voglio che i 21 anni del mio lavoro vadano in fumo. E questo nonostante le critiche e quella croce messa col mio nome allo stadio. Metterò la metà dei soldi per la fideiussione e sono pronto a comprare Fauglia per mezzo milione di euro dando ossigeno alle casse della società”.

Spinelli poi parla di Franco Favilla, manager interessato all’acquisto del club: “Lo ha portato Giorgio Heller dicendo che è una persona facoltosa. Gli ho detto di portarlo dal sindaco e così ha fatto. Ora spero che Favilla prenda il 34% di Sicrea e diventi proprietario e presidente, così la finiamo”.

In merito allo scontro con Rosettano Navarra, infine, Spinelli spiega: “Ce l’ho con lui perché ha dato via i nostri migliori giocatori gratis o per due lire. E’ lui che ha firmato le cessioni di Gasbarro e Gonnelli. Se non davano via tutti i giocatori eravamo primi in classifica. Chi ha fatto i danni è scappato. Quando uno assume la presidenza sa che ci sono degli obblighi, invece Navarra ci ha fatto prendere solo cinque punti di penalizzazione”.