Spinelli sui debiti del Livorno: "Tre milioni? Belinate. Sulla cessione priorità all'indiano"

Livorno retrocesso sul campo in Serie D e società ad oggi senza futuro. Su questi temi si è espresso l'ex presidente degli amaranto Aldo Spinelli attraverso le colonne de Il Tirreno: "Buco di tre milioni? Tutte belinate. Chiami la banca del Monte di Lucca. I soldi sul conto del Livorno calcio ci sono. Giovedì pagheremo gli ultimi due stipendi e poi faremo i conti. È stato deciso di dare la priorità all’imprenditore indiano e in seconda battuta a Popovic. Ma la prima trattativa è abbastanza avviata. Qualche cosa in più la sapremo in settimana. È stata inviata la proposta di acquisto. E spero si possa chiudere presto. Ho detto agli azionisti che darò una mano, ma non voglio avere nemmeno un’azione e che nessuno mi parli più del Livorno. Mi farebbe solo piacere che questo indiano entrasse così tutti se ne andrebbero una volta per tutte".