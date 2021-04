Supercoppa Serie C, dall'8 al 22 maggio andranno in scena le sfide per designare la vincitrice

La 21^ edizione della Supercoppa Serie C, che vedrà confrontarsi fra loro le prime di ogni girone, andrà in scena parallelamente ai play off e play out. Le tre gare infatti sono state fissate per l’8, il 15 e il 22 maggio. Tutte le squadre giocheranno una gara in casa e una in trasferta e gli accoppiamenti saranno decisi tramite sorteggio. In caso di arrivo in parità di due o più squadre al termine delle tre gare per designare la vincitrice si terrà conto nell’ordine:

a) della differenza reti nelle gare del “Girone a 3”;

b) del maggior numero di reti segnate nelle gare del “Girone a 3”;

c) del maggior numero di reti segnate nella gara esterna del “Girone a 3”;

d) del sorteggio tra le squadre se permarrà la situazione di parità.

Qui il comunicato completo della Lega Pro.