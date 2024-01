Ufficiale Taranto, arriva Christian Travaglini dal Cagliari. Era in prestito alla Ternana in B

La società Taranto Football Club 1927 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni di Christian Travaglini.

Classe 2000, Travaglini approda in rossoblù dal Cagliari con la formula del prestito. Il difensore mancino ha iniziato la stagione con la Ternana in Serie B, mentre in Serie C ha vestito per due stagioni consecutive la maglia dell’Olbia, totalizzando 68 presenze.