Ufficiale Taranto, arriva la nomina del nuovo Direttore Generale. L'incarico va a Lucchesi

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Taranto "comunica che a partire dalla data odierna, il Dott. Fabrizio Lucchesi sarà il Direttore Generale del club rossoblu.

Il neo-DG rossoblu inizia la sua carriera da dirigente come coordinatore del settore giovanile dell’Empoli, successivamente nella stagione 1996/97 diventa direttore generale del club, ottenendo la promozione in Serie A.

Terminata la permanenza in Toscana passa alla Roma come direttore generale negli anni in cui i giallorossi conquistano lo scudetto. Nel 2003 arriva alla Fiorentina, sempre come direttore generale. Con i viola effettua una autentica scalata dalla Serie C2 alla Serie A.

Per lui esperienze sempre nel ruolo di Direttore Generale, a Pescara e Pisa ed altre. Nel 2009 con gli abruzzesi conquista la promozione in Serie B e l’anno successivo ottiene la salvezza nello stesso campionato. Con i toscani invece sfiora per due volte la Serie B, prima nel 2013 e poi nel 2014. Un anno dopo rientra però nella società neroazzurra, ricoprendo l’incarico di presidente sino al gennaio del 2016. Lucchesi rimane comunque in società come DG e al termine della stagione la società pisana viene promossa in Serie B.

Conclusasi la parentesi sotto la Torre Pendente, approda a Latina e successivamente a Lucca, prima di arrivare a Palermo nel 2019 a seguito di un riassetto societario.

L’ultima parentesi in ordine cronologico è quella della favola Monterosi, dove vi rimane per due stagioni.

Il Direttore Generale Fabrizio Lucchesi sarà presentato domani, giovedì 08 agosto, alle ore 18:30, presso la sala stampa dello Stadio Erasmo Iacovone".