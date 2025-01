Ufficiale Team Altamura, innesto sulla corsia mancina: Dibenedetto firma fino al 2026

Svincolatosi dalla Pistoiese, dove aveva collezionato nove presenze con un gol in Serie D, per il giovane mancino Dibenedetto c'è il ritorno a casa. Il terzino ha infatti firmato per un anno e mezzo con il Team Altamura, club della sua città. Questo il comunicato:

"Il Team Altamura è ha perfezionato l’accordo per il tesseramento a titolo definitivo del terzino sinistro Vito Dibenedetto, firmando un contratto con il club al biancorosso fino al 2026.

Dibenedetto, altamurano classe 2004, è cresciuto nelle giovanili del Monopoli, per lui 5 presenze in Serie C con la prima squadra pugliese ed altre in Serie D con Nardò e Pistoiese".