Tempi dilatati, ma il Gozzano non cambierà idea: si va verso la rinuncia alla Serie C

vedi letture

Il termine ultimo per le iscrizioni in Serie C è slittato al 5 luglio, ma il Gozzano pare aver deciso la sua strada: rinuncerà all'iscrizione in Serie C, come fece il Campodarsego la scorsa stagione dando spazio al Legnago.

I costi per la categoria appaiono esosi per il club piemontese, e la possibilità di iscrizione in sovrannumero in Serie D potrebbe essere la valida alternativa alla rinuncia del professionismo, categoria che non potrebbe essere neppure supportata con l'aiuto economico del main sponsor FAR. Come riferisce La Stampa, i rossoblù avranno una settimana in più per decidere, ma la scelta sembra ormai presa.