Teramo, Iachini: "Siamo una banda di morti, ho fatto bene a non rinnovare i contratti"

Il presidente del Teramo Franco Iachini dopo le tre sconfitte di fila in campionato ha usato toni duri per sferzare la squadra: “Sono deluso ed arrabbiato, il nostro comportamento in quest’ultimo periodo, è indecifrabile. Punto l’indice sui giocatori che forse staranno pensando al loro domani, ma questo conferma che ho fatto bene a non rinnovare loro i contratti fino ad oggi. - spiega Iachini a Reteotto - La verità, forse, è che qui non manca nulla a nessuno e non credo sia un limite il non entrare negli spogliatoi ad urlare come altri facevano. Io ho rispetto delle professionalità altrui. Non andrò più al campo fino a quando non avrò risposte diverse. Invece di andare a vedere una banda di morti preferisco perdere il mio tempo in altro modo. La guida tecnica non è immune da critiche. Spetterà a lui ristabilire un modus operandi per tornare a giocare degnamente, anche se in campo vanno sempre gli stessi. A Paci avevo offerto il rinnovo di contratto che siamo discutendo. Gli rinnovo la fiducia; per i giocatori valuterò come finirà il campionato".