Ternana, Defendi e la Serie B: "Non faccio calcoli. Il mio gol al Bari il simbolo della stagione"

Potrebbe già essere questa la settimana decisiva per la promozione aritmetica della Ternana in Serie B. Domani il recupero a Potenza e poi il match del weekend contro il Bisceglie potrebbero, infatti, regalare agli uomini di Cristiano Lucarelli il pass per il campionato cadetto in anticipo rispetto alla fine della stagione. "Non faccio calcioli e non guardo gli altri - ha raccontato al Corriere dello Sport il capitano delle Fere Marino Defendi -. Abbiamo fatto sempre così. Abbiamo badato solamente ai noi stessi anche quando l'Avellino ha perso col Catania. Eravamo concentrati solo sulla nostra partita".

Il centrocampista ha poi eletto il suo momento simbolo della straordinaria stagione degli umbri: "Il mio gol nel ritorno contro il Bari".

Spazio, infine, ad un pensiero sul suo futuro: "Qui sto bene e non penso di smettere. C'è un legame forte costruito in queste cinque stagioni belle e anche complicate".