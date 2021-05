Ternana e Perugia in Serie B. Tesei (Presidente Regione Umbria): "Stagione da incorniciare"

La presidente della Regione Umbria Donatella Tesei con una nota ha voluto festeggiare il ritorno in Serie B di Perugia e Ternana, vincitrici rispettivamente del Girone B e di quello C di Serie C. "Una stagione calcistica da incorniciare per Perugia e Ternana. Si sono infatti conclusi ieri i campionati di calcio ed è motivo di grande orgoglio per tutti noi vedere che due gironi, dei tre della Lega Pro, sono stati conquistati da squadre umbre. Dopo un’annata entusiasmante, la prossima stagione Perugia e Ternana rappresenteranno la nostra regione nel campionato di serie B, con l’auspicio che si potrà tornare a seguire e sostenere i propri beniamini allo stadio. - si legge in una nota ufficiale - A giocatori, staff tecnico, presidenti, dirigenti ed a tutti gli attori di queste promozioni, vanno i complimenti miei e di tutta la Giunta regionale, nell’auspicio di poter ricevere presto Ternana e Perugia così da congratularci di persona per le due straordinarie imprese sportive”.