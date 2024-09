Ufficiale Ternana, ecco il cambio di proprietà. Guida ha ceduto il club a D'Alessandro

vedi letture

Niente Benedetto Mancini e niente Massimo Ferrero: la Ternana è di Stefano D'Alessandro. Lo rende noto lo stesso club umbro con una nota sul proprio sito ufficiale: "Si comunica che in data odierna presso il notaio Valerio Tirone è stato sottoscritto l’atto di cessione del 100% dell’intero capitale sociale della N21Holding facente capo a Nicola Guida, proprietaria della Ternana Calcio, all’imprenditore Stefano D’Alessandro.

Nelle prossime ore la nuova proprietà darà corso agli adempimenti federali in sospeso e convocherà, nei prossimi giorni, una conferenza stampa di presentazione per illustrare i progetti per la stagione in corso e per il futuro della società rossoverde".

Chi è il nuovo proprietario: Stefano D'Alessandro, assieme al fratello Maurizio, sono proprietari di Rabona Mobile, società che opera nel settore della telefonia e dei servizi su rete mobile, che in passato ha detenuto il 10% dell'Ascoli, che in estate ha anche provato ad acquistare completamente, e ha in essere contenzioso con la società bianconera. In merito a questo contenzioso il Tribunale di Ancona in estate aveva rigettato il ricorso di Rabona Mobile che chiedeva la revoca del CdA del club marchigiano.