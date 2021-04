Ternana, l'amministrazione comunale da l'ok al nuovo stadio. Il sindaco: "Saremo pionieri"

vedi letture

Archiviata la promozione in Serie B e in attesa di dare l'assalto alla Supercoppa di Serie C, per la Ternana arriva un'altra bella notizia. Questa mattina si è tenuta presso la sede del Comune di Terni la votazione in merito al progetto del nuovo stadio della Ternana, collegato a una clinica privata che il presidente Bandecchi vorrebbe costruire sul terreno denominato "Ternarello". Unanimità totale di consensi con il sindaco Leonardo Latini che ha dichiarato: "Per la città di Terni è un progetto di amplissimo respiro che va ad innestarsi nella città dello sport, con le piscine dello stadio e il palasport. Costituirebbe un polo attrattivo di grande rilevanza, un polo polifunzionale, con il palasport multifunzionale. Vettore di sviluppo per il nostro territorio, strutture a poche decine di metri dal raccordo autostradale e dalla stazione ferroviaria. L’occasione è utile anche per ripensare una fetta molto consistente di città, con il palasport si sistemeranno 10 ettari di tessuto urbano, con lo stadio altri 10. La procedura clinica privata e stadio è nuova, ha elementi da approfondire, ma questo non ci deve far spaventare, questo è un percorso comune per il bene di Terni. Giusto far esprimere sul percorso di interesse pubblico il consiglio comunale. Saremo dei pionieri innovati".