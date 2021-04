Ternana, Leone e il rinnovo di Lucarelli: "Non c'è da discutere. Proseguiremo insieme"

Altro estratto della lunga conferenza stampa di oggi di Luca Leone, direttore sportivo della Ternana, che ha parlato anche del futuro di Lucarelli alla vigilia della partita che probabilmente sancirà la promozione in serie cadetta delle Fere. "Non c'è nemmeno da discutere. Ci siamo scelti come società, come professionisti e come uomini e penso che ci sia la volontà di proseguire insieme. Questo è quello che io so al di là del contratto. Poi io posso parlare per quelle che sono le mie sensazioni, per quello che vivo stando insieme a lui tutto il giorno e tutti i giorni. Penso che sia una persona talmente onesta e schietta che quando perderà altre decisioni le sapranno tutti. Ad ogni modo ha un'opzione in caso di vittoria del campionato. I contratti poi hanno valore fino ad un certo punto. Se le persone vogliono continuare il percorso insieme non sono i contratti uno scoglio".