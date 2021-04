Ternana, Leone: "La Serie B? Cominceremo a gettare le basi dopo la Supercoppa"

In una intervista rilasciata a Il Messaggero, il direttore sportivo della Ternana Luca Leone ha parlato del futuro in Serie B delle Fere: "Dopo la Supercoppa, cominceremo a gettare le basi per la prossima stagione. Dobbiamo pure vedere come muoverci in base alle regole vigenti in Serie B sui numeri delle rose e sui limiti di giocatori under e over. Sono tutti da riconfermare, per quello che hanno fatto quest'anno. Il gruppo attuale merita rispetto e merita priorità".