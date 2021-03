Ternana, una vittoria potrebbe bastare per far scattare la festa: Fere promosse in B se...

Può scattare già oggi la festa della Ternana. I rossoverdi di Cristiano Lucarelli stanno dominando il Girone C di Serie C e al termine delle partite di questo pomeriggio potrebbero già brindare al ritorno in Serie B. Le Fere guidano la classifica con 75 punti, 15 in più rispetto all'Avellino quando mancano sei giornate alla fine. Gli umbri sarebbero promossi in caso di successo sul campo del Bisceglie e di contemporanea mancata vittoria da parte degli irpini contro la Virtus Francavilla. Nel caso in cui i biancoverdi dovessero portare a casa l’intera posta in palio, il verdetto potrebbe essere emesso sabato prossimo quando al "Liberati" ci sarà lo scontro diretto.