TMW - AlbinoLeffe, Manconi: "Siamo stati in linea con le aspettative: è stato un giusto percorso"

AlbinoLeffe, Manconi: "Siamo stati in linea con le aspettative: è stato un giusto percorso"

Nell'intervista rilasciata a TMW, l'attaccante dell'AlbinoLeffe Jacopo Manconi ha - tra le altre - parlato della stagione dei seriani: "Per me siamo stati in linea con le aspettative iniziali, per quanto concerne la regular season: ora è normale che si dia il tutto per tutto, siamo in ballo e vogliamo giocarcela. Però il campionato è stato perfetto così, il primo obiettivo era quello della salvezza, anche se poi in realtà ci siamo concentrati più che altro sul far bene partita dopo partita, per poi arrivare a lottarsela fino in fondo. E' stato un giusto percorso".