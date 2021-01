tmw Arezzo, per Stellone pronto contratto di 6 mesi con opzione biennale. Due le alternative

A breve mister Roberto Stellone incontrerà l'Arezzo. Come raccontatovi proprio su queste colonne, è lui il profilo in pole position per il dopo-Camplone in questo momento. Se non ci saranno intoppi, per Stellone è pronto un contratto fino a fine stagione con opzione per altri due anni. Le alternative valutate dal club toscano sono Rastelli e Novellino.