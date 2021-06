tmw Avellino, senti l'ex Musa: "Gettate le basi per il futuro: piazza e club meritano la B"

Nell'intervista rilasciata a TMW, l'ex Ds dell'Avellino Carlo Musa ha parlato anche della sua ex formazione, guidata la prima volta nell'anno della rinascita dalla Serie D: "Senza ombra di dubbio, i lupi sono stati autori di un campionato importante in cui hanno gettato le basi per il futuro. Avellino merita la B per la passione dei tifosi e questa proprietà ha le carte in regola per centrare questo obiettivo. Sono stati bravi a riaccendere la passione del pubblico dopo il Covid e questo potrebbe essere un ingrediente importante, augurandoci di avere gli stadi aperti nella prossima stagione".