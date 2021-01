tmw Bari, rinforzo in arrivo: oggi la firma di Rolando

Un nuovo colpo per il Bari. In arrivo il terzino destro Gabriele Rolando dalla Reggina. Ultimi dettagli tra le parti in via di definizione, in serata il difensore si legherà ai biancorossi in prestito con obbligo di riscatto. Il Bari piazza un rinforzo di spessore, Gabriele Rolando sta per diventare biancorosso.