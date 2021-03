esclusiva Bastrini: "A Monopoli mesi importanti. Scienza e Pelliccioni valore aggiunto"

Fresco di addio al Monopoli, Alessandro Bastrini è nuovamente sul mercato in attesa di una giusta chiamata, e proprio ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com il difensore ha spiegato il perché del suo addio - l'ultimo giorno di mercato - al club pugliese: "Ho avuto alcune divergenze con la società, e abbiamo optato per questa soluzione. Sono comunque stati mesi importanti, anche grazie a mister Scienza e al Ds Pelliccioni, con i quali ho avuto e ho tutt'ora un ottimo rapporto: sono due gran professionisti e persone molto competenti, un vero valore aggiunto per il club".

Scelta coraggiosa in un anno sicuramente particolare, segnato ancora dalla pandemia.

"Si, la stagione è sicuramente anomale, con il Covid-19 tante cose sono diverse: non voglio parlare di campionato falsato, ma ci sono tanti rinvii, rose sempre incomplete perché comunque si devono considerare anche i normali infortuni che capitano nell'arco di un campionato... è tutto cambiato. E viene difficile anche fare bilanci. Parlo a esempio del Girone C, dove ho militato: a parte la Ternana che ha preso il volo, ci sono atri club forti che sono a rincorrere, ma tutto in modo molto livellato. E' difficile mantenere le aspettative che magari ci si è prefissati a inizio stagione".

A Monopoli, anche durante la tua permanenza, vi siete confrontati con il virus: come si vivono quei giorni a livello mentale e morale?

"E' chiaro che, avendo contatti in campo, non siamo interamente protetti anche se le società fanno molti sacrifici per salvaguardarci con tutto il protocollo del caso, e un po' di ansia si avverte, anche per poi la gestione del recupero. E' faticoso poi a livello di testa perché cambiano anche i ritmi, gli allenamenti, il livello cala, ed è problematico dover trovare sempre soluzioni, soprattutto con rose magari non lunghissime".

Sarà sicuramente più arduo anche trovare squadra: ci sono state trattative dopo lo svincolo?

"Di concreto niente, ho solo ricevuto qualche chiamata da club di C e D. Mi sto allenamento mattina e pomeriggio per farmi trovare in forma e pronto al momento in cui qualcosa si concretizzerà, e intanto, seppur on line, sto seguendo il corso UEFA B per diventare allenatore: mi porto avanti con il lavoro, ma molto futuro!" (ride, ndr)

Saresti eventualmente disposto, a fronte di un progetto per così dire a vincere, ad accettare anche una Serie D?

"Se ci fosse un bel progetto, con determinate caratteristiche, assolutamente si, anche poi in previsione del prossimo anno".