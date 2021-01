tmw Carpi, c'è la firma di De Sena. Salata verso la risoluzione del contratto

vedi letture

Un arrivo e una partenza in casa Carpi. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il club biancorosso ha raggiunto l'accordo con l'attaccante Carmine De Sena, che ha quindi lasciato il Renate e si appresta al trasferimento in Emilia; discorso diverso per il centrocampista Alberto Salata, che probabilmente risolverà il contratto con la società.