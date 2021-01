tmw Catanzaro, fumata bianca per Cuppone: pronti due anni e mezzo di contratto

Alla fine la spunta il Catanzaro. Dopo essere stato accostato a società di Serie B come Ascoli, Reggiana e Virtus Entella e ad un club come il Bari in Serie C, Luigi Cuppone, attaccante classe 1997 in scadenza di contratto con a giugno con la Casertana, diventerà un calciatore del club calabrese. Pronto per lui un contratto di due anni e mezzo.