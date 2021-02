tmw Ds Cesena su focolaio Covid-19: "Risposta organizzativa top del club. Si ai vaccini"

Nell'intervista rilasciata a TMW, il Ds del Cesena Moreno Zebi ha parlato, tra le altre, anche della gestione del momento più duro dell'anno, quello che ha visto la rosa bianconera falcidiata dal Covid-19: "Dopo il primo positivo abbiamo avuto paura che il virus fosse già in circolo nello spogliatoio, e infatti così è stato, le immediate contromisure attuate non sono bastate, perché il virus è davvero subdolo. Anche il gestire la situazione è stata tosta, i superstiti, passatemi il termine, si allenavano da soli al campo, anche lo staff tecnico era colpito: avevano i programmi da svolgere al campo individualmente, poi tornavano a far la doccia a casa. E' stato complicato, ma la risposta organizzativa del club e dell'area medica è stata fantastica. Il peggio adesso per fortuna è passato. Personalmente credo che i vaccini siano la soluzione generale, non solo per il calcio, è anche la coscienza civica che lo vuole, e per altro sull'obbligo agli atleti non ci sono controindicazioni: io sono favorevole alla proposta. Faccio però un passo indietro sulle tempistiche, è giusto dare la priorità ad altre categorie, ma sulla vaccinazione sono favorevole".