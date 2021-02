tmw Ds Fermana: "Mosti innesto mirato, eravamo corti: ma non escludo altri acquisti"

Nell'intervista rilasciata a TMW, il Ds della Fermana Massimo Andreatini ha parlato anche del mercato: "Avevamo due problemi di rottura del crociato, De Pascalis e Demirovic hanno chiuso anticipatamente la stagione, quindi dovevamo correre ai ripari per far si che il mister avesse un normale ventaglio di scelte, soprattutto in virtù del fitto calendario che ci attende ora a marzo: eravamo davvero troppo corti, non potevamo correre rischi. Mosti è un ragazzo di assoluta prospettiva, è stato un innesto mirato che sicuramente contribuirà a mettere un mattoncino utile alla salvezza. Altri svincolati? Siamo vigili su tutto, non vogliamo rischiare di incorrere in sorprese. E' tutto valido".