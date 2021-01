tmw Ghirelli sugli stipendi: "Controlli a maggio, segnale positivo. In C 70% ha già pagato"

Dopo il Consiglio Federale di oggi il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha parlato così della situazione stipendi: “Si è preso atto del fatto che si possa fare un accordo in sede protetta fra calciatore e società, ma questo è evidente segna un ulteriore elemento delle difficoltà che il calcio sta vivendo e che i sacrifici vanno ripartiti. Si è preso atto che tutti gli interventi sui controlli sulla parte retributiva e la parte fiscale verranno fatti come recitano i decreti, ovvero a maggio. Mi sembra un fatto positivo che fa chiarezza e dà un po' di respiro. Per quanto ci riguarda credo che oltre il 70% delle società di Serie C abbiano già pagato tutto”.