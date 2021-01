tmw Lecco, sirene dalla Serie A per Capoferri. Il giovane del Brescia piace a Juve e Hellas

Sirene dalla Serie A per il giovanissimo Mattia Caopferri. Il terzino classe 2001 di proprietà del Brescia attualmente in prestito al Lecco in Serie C, secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW è finito nel mirino di due club della massima serie come Juventus e Hellas Verona.