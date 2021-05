tmw Olbia, vicino il rinnovo di Canzi: attesa entro domani la fumata bianca

vedi letture

L'Olbia è già a lavoro per la prossima stagione, e dovrebbe ripartire da mister Massimiliano Canzi. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, dovrebbe esser vicino l'accordo per il rinnovo del tecnico, con la fumata bianca attesa non oltre domani.