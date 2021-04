tmw Piacenza, Gonzi: "Futuro? Ho un altro anno di contratto, non credo ci siano problemi"

Nell'intervista rilasciata a TMW, l'attaccante del Piacenza Juri Gonzi ha parlato anche del suo futuro: "Per me è stato un anno importante, ho realizzato 6 gol e trovato i nuovi stimoli che cercavo dopo aver dato tutto con l'AlbinoLeffe, società che ringrazio per il lungo percorso fatto insieme. Qui a Piacenza mi sono rilanciato, dopo momento in cui, da svincolato, ho anche rischiato di rimanere fermo visto il momento e le regole sui cosiddetti under. Ma tutto è andato per il meglio. Con il club ho un altro anno di contratto, sotto questo aspetto non credo ci siano problemi".