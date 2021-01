tmw Potenza, pressing per Mulé della Juve Stabia

vedi letture

Sirene di mercato per il difensore attualmente in forza alla Juve Stabia e di proprietà della Juventus, Erasmo Mulé. Il calciatore dopo una serie di prestazioni positive vorrebbe trovare più spazio, ci pensa il Potenza di Eziolino Capuano. Sullo sfondo Monopoli e altri club come Viterbese e Paganese. Ma il Potenza è in pressing, Mulé obiettivo per la difesa.