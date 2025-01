Ufficiale Trapani, dall'Avellino torna Mulè in prestito con diritto di riscatto

La società FC Trapani 1905 comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto dall’Avellino 1912, il diritto alle prestazioni sportive del giocatore Erasmo Mulè.

Difensore centrale, nato ad Alcamo il 13 giugno 1999, è cresciuto calcisticamente tra Palermo e Trapani. Per Mulè si tratta di un ritorno in maglia granata con cui ha esordito tra i professionisti e conquistato una promozione in Serie B nella stagione 2018/19. Negli anni successivi tanta esperienza Serie C con le maglie di Juve Stabia, Cesena, Catanzaro, Monopoli e Juventus Next Gen e Avellino. Lo scorso agosto il trasferimento al Pescara in prestito dalla società irpina.

"Sono felicissimo del mio ritorno a Trapani. Non potevo desiderare altro», ha dichiarato Mulè. «A questo club mi legano bellissimi ricordi dove tutto è partito, con il mio primo anno tra i professionisti. Ritornare al “Provinciale” mi dà parecchie emozioni e sono pronto a dare tutto me stesso, il mio personale contributo alla squadra", ha dichiarato.

Il giocatore si è già aggregato alla squadra e indosserà la maglia numero 13.